Prefeitura e Sedetur se unem para fortalecer a economia de Coruripe

Coruripe recebeu no último final de semana uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur). O grupo direcionado pelo superintendente de Desenvolvimento Setorial e Regional, Alay Correia, visitou junto com o secretário municipal de Indústria, Comércio, Pesca e Aquicultura, Gastão Lessa o Mercado Público Municipal, várias associações e a Cooperativa Pindorama.

O objetivo da visita é a viabilizar formas de fomentar a economia local através dos projetos da Sedetur voltados aos arranjos produtivos, suficiência energética, turismo e o fortalecimento da agricultura familiar através da implantação de uma Central de Abastecimento no município.

Implantação da Central de Abastecimento em Coruripe

O projeto da Central de Abastecimento (Ceasa) no Mercado Público segue acelerado. Durante a visita da última sexta-feira (05) a equipe de engenharia da Sedetur inspecionou o galpão onde será instalada a Ceasa e as áreas que serão usadas como Praça de Alimentação Regional. Os engenheiros analisaram a estrutura e pontuaram o que precisará ser feito para deixar o local no padrão exigido para o funcionamento.

Segundo o prefeito Marcelo Beltrão, a implantação da Central de Abastecimento de Coruripe vai impulsionar a economia local e regional, reduzindo os custos de negociação, sem a necessidade do atravessador e não haverá gastos com o frete para o deslocamento para comercialização em outras cidades.

“Estamos buscando formas para impulsionar a economia, gerar emprego e renda para o nosso povo. Trabalhando para encontrar um canal de escoamento para toda a produção agrícola do município. Com a implantação da Ceasa no Mercado Público, os agricultores poderão comercializar seus produtos e assim abastecerem não só os permissionários das feiras do município, como da região Central, assim o dinheiro irá circular em Coruripe. Nossa ideia é transformar o Mercado Público com o apoio da Sedetur em mais um ponto turístico e de visitação, onde o turista entre e encontre um lugar aconchegante, que tenha nossa culinária e artesanato a disposição de todos”, destacou o prefeito.

Visita as Associações do município

A comitiva da Sedetur passou por várias localidades de Coruripe visitando associações de artesanato, de comerciantes, de mulheres, entre outras.

“As visitas foram importantes para conhecermos o trabalho realizado por cada uma delas. Pois nosso objetivo é entender o funcionamento e buscar formas contribuir com desenvolvimento e a geração de renda dos associados, agregando valor ao trabalho que eles já fazem, através de projetos que contemplem esses arranjos produtivos”, explicou o superintendente de Desenvolvimento Setorial e Regional, Alay Correia.

Reunião com representantes do comércio local

Na noite da última sexta-feira (06), um encontro que aconteceu no auditório da Secretaria de Educação reuniu representantes de algumas secretarias municipais, Sedetur e comerciantes locais. O intuito foi ouvir os empresários e através das pautas levantar estratégias para potencializar o comércio local.

A presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Coruripe (CDL), Paty Souza, falou sobre a importância da reunião.

“A iniciativa de reunir representantes das secretarias municipais, comerciantes e Sedetur, para juntos buscarmos estratégias de fomentar o comércio local é fundamental, pois juntos somos mais fortes. Agradeço a todos os envolvidos, em especial ao nosso prefeito Marcelo Beltrão que vem trabalhando forte para melhorar o desenvolvimento de nossa cidade”, pontuou.

Reunião na Cooperativa Pindorama

O secretário de Indústria e Comércio, Gastão Lessa e os representantes da Sedetur participaram no sábado (07), de uma reunião com o presidente da Cooperativa Pindorama, Klécio Santos. O encontro que aconteceu em Pindorama teve como objetivo apresentar à Cooperativa um projeto coordenado pela Sedutor, sobre suficiência energética.

“A ideia é mostrar como o projeto de suficiência energética pode ser benéfico para as cooperativas e associações, fazendo as mesmas economizarem cerca 80% do valor pago na conta de energia mensalmente”, frisou o superintendente da Sedetur, Alay Correia.

O secretário de Indústria e Comércio, Gastão Lessa destacou a importância da parceria firmada com a Sedetur.

“A presença da Sedetur em Coruripe nesses dias foi bastante produtiva, ouvimos ideias que se transformarão em planos de ação para agregar valor a várias iniciativas que já funcionam, porém com o apoio da Prefeitura de Coruripe e Sedetur elas poderão potencializar ainda mais seus resultados. Essa parceria irá trazer muitos benefícios ao nosso município”, concluiu.

