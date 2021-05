Prefeitura emite Nota sobre remoção de ambulantes que ocupavam espaços públicos irregularmente

Nota Oficial da Prefeitura de Penedo

A Prefeitura de Penedo trabalha diuturnamente para o desenvolvimento do município, compromisso assumido com a população para tornar nossa cidade um lugar cada vez melhor de se viver.

Todas as ações da gestão Crescendo Com Seu Povo são pautadas na legalidade e no respeito à igualdade das condições de trabalho para todos, sem concessão de privilégios e nem de tratamento diferenciado para qualquer pessoa.

A regra de impessoalidade que orienta o serviço público, em qualquer esfera, ampara o trabalho do funcionalismo municipal.

Nesta sexta-feira, 21, os fiscais do Departamento de Postura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Penedo atuaram conforme a lei, sem excessos e nem abuso de autoridade.

A remoção de ambulantes de espaços públicos ocupados irregularmente foi precedida por diálogo direto com os infratores, alguns notificados posteriormente por permanecer na ilegalidade, com oferta de local adequado para o trabalho.

A Prefeitura de Penedo atua com bom senso. Não é justo que feirantes sejam prejudicados por pessoas do mesmo ramo que insistem em abandonar a banca para comercializar em local proibido.

Também não procede que o governo municipal impede o desempenho do comércio nas ruas do Centro Histórico de Penedo. Pelo contrário, a Sedetur está com credenciamento aberto para o exercício do comércio ambulante e atividades eventuais em espaços públicos.

A gestão Crescendo Com Seu Povo repudia o aproveitamento politiqueiro da situação e reafirma seu empenho em manter o desenvolvimento de Penedo, com respeito e determinação para o bem de todos.

