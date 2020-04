Prefeitura lança cadastro para costureiras de Penedo produzirem máscaras

Em tempos de crise, crie. A máxima publicitária tem fundamento e faz refletir sobre soluções para superação de problemas, como a pandemia do coronavírus (Covid-19). Com esse objetivo, a Prefeitura de Penedo instituiu um cadastro para costureiras do município produzirem máscaras, ação solidária que também melhora a renda familiar.

“Nós estamos lançando um link para quem é costureira ou costureiro se cadastrar com objetivo de confeccionar máscaras de tecido que serão adquiridas pelo município e repassadas às famílias que não têm condições de comprar esse equipamento de proteção individual”, explica Vinícius Barbosa, gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdsh).

“Nós vamos fornecer a matéria-prima, tecido e elástico, para o pessoal trabalhar em casa, cada um com sua máquina, e receber por produção”, acrescenta o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Pedro Soares.

A estimativa da ação é produzir cerca de 40 mil máscaras para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme determinação do governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes.

Quem se interessar pelo trabalho que previne o contágio do coronavírus e gera renda, deve informar seus dados pessoais na página Faça Parte do Exército Contra o Coronavírus ou entrar em contato pelo número (82) 99111-1471, apenas por meio do Whatsapp.

por Fernando Vinícius – Decom PMP