Prefeitura vai adotar barreiras sanitárias nas três principais entradas de Penedo

Seguindo os protocolos de combate ao Coronavírus (COVID-19), o prefeito Marcius Beltrão (PDT) fez uso das ferramentas tecnológicas para anunciar as novas medidas que serão adotadas no enfrentamento ao Coronavírus. Nesta segunda-feira (23), o gestor substituiu à entrevista coletiva por live no aplicativo Instagram. As ações que endurecem o combate à doença entrarão em vigor na próxima quinta-feira (26).

“Se a gente conseguir superar esse início mais difícil, tenho certeza que vamos bater o avanço do Coronavírus. Vamos frear a sua proliferação. Para isso, precisamos enrijecer todas as medidas de enfrentamento. E por mais difícil que possa ser, todos devemos fazer concessões. As novas ações entrarão em vigor a partir do próximo dia 26”, ressaltou Marcius Beltrão.

Entre as novas medidas, o Gabinete de Crise decidiu que neste momento é essencial colocar barreiras sanitárias nas três principais entradas da cidade, Porta das Balsas, AL-101 Sul e AL-110. “Estabelecer medidas sanitárias como barreiras neste momento vai contribuir em frear o avanço. Quem entra em Penedo deverá ser monitorado seguindo um questionário, caso apresente alguma alteração deverá obrigatoriamente ficar em isolamento”, explicou o secretário de Saúde e presidente do Gabinete de Crise, Marcos Beltrão.

Transporte público municipal

Outra nova medida diz respeito ao transporte público, o que de acordo com as autoridades, pode ser um grande vetor de transmissão da doença. A partir de quinta, ficam suspensas a circulação dos ônibus municipais e dos mototaxistas. Para esses últimos profissionais, a prefeitura fará um cadastro para que sejam absorvidos pela modalidade delivery. Eles poderão trabalhar apenas com o entrega de mercadorias das empresas que estão autorizadas a abrir durante a pandemia.

“O momento é difícil e farei tudo que for necessário para proteger meu povo. O transporte público em Penedo ficará apenas com o táxi, observando algumas orientações. O táxi só pode circular com um passageiro, exceto dois quando for acompanhante de paciente indo ao médico. Fica liberado também para circular com uma pessoa indo ao supermercado e farmácia”, acrescentou o prefeito.

Feira livre X desabastecimento

Para evitar o desabastecimento, a Secretaria de Agriculta vai implantar novas medidas para evitar aglomerações nas feiras. A feira de sábado e domingo vai ser dividida. Como: Alguns feirantes irão trabalhar em bairros, podendo ser até dez feirantes por localidade. A feira da Agricultura Familiar continua, agora com nova logística, devendo atender orientações técnicas da vigilância sanitária e distanciamento de até dois metros entre uma banca e outra. Também fica suspensa a comercialização de feirantes de outras cidades em Penedo. Os feirantes que trabalham todos os dias no comércio também terão que atender ao novo plano de trabalho.

FÉRIAS COLETIVAS – O Gabinete de Crise também resolveu conceder férias coletivas aos servidores de todas as secretarias. Ficando cada secretário responsável por informar ao funcionário público que continuará exercendo suas atividades nos setores essências e, ou aos que deverão continuar na modalidade home office.

Pessoas vindas de zonas endêmicas

A orientação do Município é que fiquem onde estão. Se for entrar em Penedo irão passar pela barreira sanitária e se mostrar alguma alteração, ficará em quarentena em local determinado pela Prefeitura de Penedo, sem receber visitas de amigos e familiares, de acordo com o protocolo de quarentena do Ministério da Saúde que são de 14 dias.

Todas as medidas adotadas pelo poder público vão durar até o período de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19). Em caso de descumprimento de qualquer das ações, a pessoa fica sujeita as sanções judiciais.

por Roberto Miranda