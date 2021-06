Preocupação com moradores de zona urbana e rural levam Vereador Rodrigo Regueira a apresentar requerimentos

Ainda de forma remota foi realizada mais uma sessão ordinária do Legislativo Municipal de Penedo nesta quinta-feira (10). O jovem parlamentar Rodrigo Regueira, como de costume, apresentou vários requerimentos e dentre eles a solicitação enviada ao Superintendente da SMTT para que seja instalado um redutor de velocidade na via principal do Conjunto Rosete Andrade, mais precisamente onde fica situada a academia de ginástica.

O requerimento se faz importante por conta da velocidade e da forma agressiva com a qual condutores de veículos insistem em trafegar nos respectivos logradouros colocando em risco a vida dos pedestres. Outro requerimento apresentado pelo edil foi direcionado ao prefeito Ronaldo Lopes solicitando a construção de uma praça no largo central do loteamento Santo Antônio (Litoral); com a construção do respectivo espaço os moradores terão um local de descontração e uma área arborizada embelezando o conjunto habitacional.

Finalizando, o vereador ainda fez outro requerimento, desta feita verbal, encaminhado ao Secretário de Serviços Públicos, Ivo Costa, que vem atendendo prontamente aos pedidos independente de serem feitos por vereador de situação ou oposição para que seja dada uma atenção redobrada às estradas dos povoados da cidade por conta das recentes chuvas.

São eles: Palmeira Alta, Imbira I e II, Espigão, Castanho Grande, Santa Margarida e Conrado. Faz-se necessário a regularização dessas estradas, pois a situação tende a se agravar mais ainda com a intensificação das chuvas.

Fonte: Assessoria