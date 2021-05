Presidente Bolsonaro virá a Alagoas no dia 13

Ainda não há detalhes sobre o horário de chegada e todos os eventos que participará, mas está confirmada a vinda do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na próxima quinta-feira (13) a Alagoas. A informação é do deputado estadual Cabo Bebeto (PTC), que detalhou ainda que Bolsonaro estará em Maceió e São José Tapera.

Segundo o parlamentar, o presidente Bolsonaro será recebido por apoiadores no Aeroporto Zumbi dos Palmares, que o acompanharão todo o trajeto até a inauguração do residencial Oiticica, no Benedito Bentes. “Ele estará presente para a inauguração do habitacional e depois segue para São José da Tapera. Ainda estamos esperando detalhes sobre horários”, disse Cabo Bebeto.

Dados da Prefeitura de Maceió apontam que a capital tinha, até o fim do ano passado, um déficit habitacional de cerca de 46,1 mil unidades, abrangendo moradias em assentamentos precários e moradias inadequadas.

A ida ao município de São José da Tapera deve-se ao Canal do Sertão, obra hídrica que recebe recursos do governo federal, segundo informação divulgada no mês passado, quando estava marcada a vinda de Bolsonaro a Alagoas, o que depois foi adiada.

Em janeiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro e o senador Fernando Collor (PROS) estiveram no município de Propriá, no estado de Sergipe, para inaugurar a ponte que o liga a Porto Real do Colégio, em Alagoas, cujas obras foram iniciadas em 2019.

Fonte: Gazetaweb