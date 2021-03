Presidente da Câmara Municipal de Viçosa morre de Covid-19

A Câmara Municipal de Viçosa confirmou, na tarde deste sábado (6), a morte por Covid-19 do presidente, o vereador José Reinaldo Pedrosa Chagas, o Reinaldinho (MDB). A prefeitura decretou luto de três dias no município.

O vereador tinha 57 anos e estava internado para tratamento da doença no Hospital da Mulher, em Maceió. Em janeiro, ele foi reeleito presidente da Câmara de Vereadores de Viçosa.

A Câmara, a União dos Vereadores do Estado de Alagoas (Uveal) e a Prefeitura de Viçosa divulgaram nota de pesar sobre o falecimento do vereador (confira as notas na íntegra ao final do texto).

Depois que um caso confirmado da variante brasileira do coronavírus, P.1, foi confirmado no município, a prefeitura de Viçosa determinou toque de recolher para conter o avanço do contágio pelo coronavírus.

Nota de pesar da Câmara Municipal de Viçosa

A Câmara Municipal de Viçosa/AL, em nome de todos os vereadores lamenta, com profundo pesar, o falecimento do atual Presidente JOSÉ REINALDO PEDROSA CHAGAS, ocorrido neste sábado , 06 de Março do corrente ano.

JOSÉ REINALDO PEDROSA CHAGAS, (Reinaldinho) como era conhecido, era o atual Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Viçosa/AL, foi Presidente por oito anos e no último dia 1º de Janeiro foi reeleito para presidir a Câmara Municipal.

Reinaldinho deixa um legado de muito trabalho, honestidade e amor a sua terra, uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação á família e amigos.

Neste momento de dor nos solidarizamos com seus familiares e amigos ratificando nossos votos de pesar pela grande perda. Viçosa perde um homem sério, honesto e cumpridor de seus deveres e que contribuiu muito a frente da Câmara Municipal em toda sua trajetória, Ao tempo em que informamos que foi decretado luto oficial por sete dias, em virtude do acontecimento.

REGIO FERRO

Presidente em Exercício

Fonte: G1/AL