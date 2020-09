Presidente do CSA afirma que clube dispensará seis jogadores

O presidente do CSA, Rafael Tenório afirmou, no fim da manhã deste domingo (6), por meio das redes sociais, que o clube, que ocupa a 18° do campeonato, com 4 pontos, vai dispensar seis jogadores do atual elenco. Além disso, Tenório disse que o Azulão contratará cinco peças para compor o plantel azulino, que já tem previsão para chegadas em Maceió nesta semana.

De acordo com o mandatário, a decisão foi tomada em consenso com o executivo de futebol Marcelo Barbarotti e a comissão técnica liderada por Argel Fuchs, em reunião.

“Acabamos de ter uma reunião com o departamento de futebol e a comissão técnica , onde decidimos disponibilizar seis atletas do nosso elenco e vamos fazer cinco contratações das quais começarão a chegar durante esta semana, para que no próximo jogo contra a equipe do Oeste, em São Paulo, já possamos contar com esses reforços. Durante a semana iremos divulgando os nomes destes profissionais. Então, as medidas estão sendo tomadas para que, assim, a gente possa fortalecer o grupo e sair dessa situação que o Azulão se encontra”, finalizou o dirigente marujo.

O CSA empatou por 1 a 1 com o Confiança, nesse sábado (5), no Estádio Rei Pelé, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

