Presidente do CSA, Rafael Tenório testa positivo para Covid-19

Presidente do CSA, Rafael Tenório informou na noite deste domingo por suas redes sociais que testou positivo para Covid-19 e está em São Paulo.

Segundo o dirigente, o seu quadro é estável e ele está se recuperando no Hospital Sírio Libanês. A esposa de Rafael, Geraldina Tenório, também viajou à capital paulista para acompanhá-lo.

– Venho informar a todos que testei positivo para o Covid-19. Meu estado é estável e estou fazendo todo tratamento no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Estou acompanhado da minha esposa e sendo monitorado por toda equipe médica. Desde já agradeço a todas mensagens de carinho e orações – postou Tenório.

Tenório, de 66 anos, foi eleito presidente do CSA no segundo semestre de 2015 e comanda o clube desde então. Nesse período, o time saiu da Série D, chegou à Série A e hoje luta pelo acesso na Série B do Brasileiro.

Covid no CSA

O CSA passou por um surto de Covid em agosto. No início da Série B, 21 jogadores, funcionários e integrantes da comissão técnica testaram positivo.

No mês passado, o zagueiro Cléberson, o goleiro Matheus Mendes e o atacante Pedro Júnior também foram infectados, mas já estão recuperados.

Fonte: GE