Presidente do Grêmio é diagnosticado com coronavírus

Gianni Infantino, presidente da Fifa, não descartou uma profunda mudança no futebol após a crise que atingiu o esporte, devido a pandemia do novo coronavírus, passar. Além de comentar que este momento pode servir para “dar um passo” atrás e fazer menos jogos com mais qualidades, o italiano garantiu que os jogos só serão retomados quando a emergência da COVID-19 terminar, em entrevista para o “La Gazzetta dello Sport”.

– É necessário estudar o impacto global desta crise. Não sabemos quando voltaremos ao normal, mas vamos olhar para as oportunidades.Talvez possamos reformar o futebol, com diferentes formatos. Menos torneios, mas mais interessantes.

Além de pensar em novas maneiras para que o futebol prossiga a partir desta situação, Infantino acredita que o momento é de focar na saúde de quem está envolvido no esporte.

– Primeiro vem a saúde e depois todo o resto. E o resto para os dirigentes é esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Vamos jogar quando for possível, sem colocar em risco as saúde de ninguém. Federações e Ligas devem seguir as recomendações dos governos.

O presidente da entidade máxima do futebol também comentou sobre o novo Mundial de Clubes que estava marcado para 2021, mas que agora não se sabe quando vai poder acontecer, devido aos adiamentos da Eurocopa e Copa América.

– O novo Mundial de Clubes é necessário para desenvolver o futebol. Todos os clubes queriam, incluindo o ?top? europeu. Logo decidiremos se a primeira edição será jogada em 2021, 2022 ou 2023.

Devido ao coronavírus, todos os principais campeonatos da Europa estão parados e ainda sem perspectiva de serem retomados. Enquanto algumas ligas especulam voltar o futebol em maio, outras acreditam que só em junho será possível, mas a unanimidade é que todos os jogos desta temporada sejam terminados com portões fechados.

