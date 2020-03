Presidente do Grêmio é diagnosticado com coronavírus

O presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior testou positivo para coronavírus, conforme comunicado feito pelo clube na noite deste domingo. Ele é o quarto dirigente tricolor diagnosticado com Covid-19 desde sexta-feira.

A nota divulgada pelo Grêmio informa que o mandatário passou pelo teste neste domingo, encontra-se em “bom estado de saúde” e já cumpre isolamento em casa por oito dias.

Bolzan, 60 anos, é o quarto dirigente gremista infectado com coronavírus em três dias. Na sexta-feira, o Tricolor confirmou os casos positivos do assessor adjunto nas categorias de base, Eduardo Fernandes, e do vice-presidente Claudio Oderich. No sábado, foi a vez do também vice-presidente Marco Bobsin receber o diagnóstico da Covid-19.

O presidente do Grêmio e seus pares estiveram presentes em um jantar com a diretoria do Inter na véspera do Gre-Nal pela Libertadores. O mandatário colorado, Marcelo Medeiros, também testou positivo para a doença.

Jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube realizaram exames clínicos e foram vacinados no CT Luiz Carvalho, na sexta-feira. O Tricolor tem reapresentação marcada para a próxima terça-feira após uma semana de atividades paralisadas.

O Campeonato Gaúcho está suspenso até o dia 30 de março. A Libertadores não retorna antes de 5 de maio. Já o Brasileirão sequer tem data para começar.

Fonte: Globo Esporte