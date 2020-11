Presidente Jair Bolsonaro visita Alagoas nesta quinta-feira, 05

A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto divulgou nesta terça-feira (03), que o Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), visitará Alagoas na próxima quinta-feira (05). Bolsonaro deve ir à cidade de Piranhas, no sertão alagoano, para participar da inauguração do Sistema de Abastecimento de Água no município.

A solenidade está marcada para as 9h da manhã e ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Vereador Manoel Vicente Rodrigues – localizado às margens da AL-220, Distrito de Piau. Além disso, a visita deve contar com sobrevôo aos Cânions de Xingó.

O evento será transmitido ao vivo pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

Por ora, Piranhas foi a única cidade alagoana divulgada a ser visitada pelo presidente.

Fonte: TNH1