Preso homem que baleou a ex-namorada e a mãe dela no cartório em Olivença

Foi preso o homem que atirou na ex-namorada e na mãe dela no cartório de Olivença na última segunda-feira (25). A informação foi divulgada pela Polícia Civil neste domingo (31). Dayrla Roberto Correia Mélo, de 21 anos, foi socorrida com vida para o hospital, mas a mãe dela, Damiana Roberto Correia Mélo, de 45 anos, morreu no local.

As investigações apontam que Elvison Silva Vilela Ferreira cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento. Ele foi encontrado escondido na casa do pai e preso na sexta (29), em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara da Comarca de Santana do Ipanema.

Ao ser preso, contudo, Ferreira confessou o crime à polícia, mas disse que queria matar Dayrla porque deixou com ela R$ 10 mil quando ainda namoravam e quando pediu o dinheiro de volta, ela teria dito que só tinha R$ 3 mil.

Dayrla trabalhava no cartório e a mãe dela estava no local no momento do atentado. Ela foi morta tentando impedir que a filha fosse atingida pelos tiros.

Ferreira estava foragido desde então. A Polícia Civil descobriu que ele passava o dia na casa do pai, mas dormia à noite no cemitério de Olivença, em uma tentativa de escapar das buscas.

Um outro homem, que foi preso na quarta (27) por ameaçar a ex-esposa, é investigado pela polícia, que tenta confirmar se ele forneceu a arma usada no feminicídio. Essa arma, segundo contou Ferreira aos policiais, foi jogada em uma barragem durante a fuga.

Além do carro de Ferreira, um Celta de cor prata, a polícia também apreendeu uma motocicleta que ele usou para fugir do local do crime, mas que está registrada no nome de outra pessoa.

O dono da motocicleta foi ouvido pela polícia e informou que Ferreira tinha pedido o veículo emprestado e não voltou para devolvê-la. A moto foi encontrada em uma fazenda na zona rural do município.

Fonte: G1/AL