Preso suspeito de estuprar e engravidar enteada com consentimento da mãe

Um homem foi preso em Piranhas, no Sertão de Alagoas, suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 13 anos. A mãe da adolescente também foi presa por consentir os abusos. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (13).

A polícia chegou ao suspeito após desconfiança da família ao ver a adolescente grávida. O delegado Daniel Mayer, responsável pelas investigações, contou que a menina sofria abusos frequentes.

“Ele estuprava ela rotineiramente. O crime estava sendo cometido sob a omissão da genitora da vítima”, disse o delegado.

Com a conclusão do inquérito, a Justiça expediu um mandado de prisão para mãe e padrasto, que fugiram da cidade e foram encontrados na zona rural do município. As prisões aconteceram na quarta (11).

Segundo a polícia, a menina está sendo mantida sob cuidados de outros familiares.

Fonte: G1/AL