Presos da operação Flashback II são transferidos de Maceió para Presídio do Agreste

Policiais penais do Grupamento de Escolta, Remoção e Intervenção Tática (Gerit), da Secretaria da Ressocialização e Inclusão Social (SERIS), realizaram neste sábado (1) a operação de transferência de 13 presos que estavam no sistema penitenciário de Maceió para o Presídio do Agreste, em Girau do Ponciano, interior de Alagoas.

Os presos são suspeitos de integrar facções criminosas investigadas pela operação Flashback II, que cumpriu mandados em Alagoas e mais 10 estados, na terça (28). Ao todo, 18 pessoas, sendo 13 homens e cinco mulheres, deram entrada no sistema prisional alagoano por ocasião da operação.

Todos vão cumprir o chamado Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) na unidade da região Agreste. Apenas as mulheres permanecem no complexo penitenciário de Maceió, já que o único estabelecimento prisional feminino do estado é o Presídio Santa Luzia.

O RDD é um regime de prisão destinado tanto a presos provisórios ou condenados e que apresentem alto risco à sociedade ou segurança do estabelecimento penal, bem como a grupo suspeito de integrar milícia, organização ou associação criminosa.

Os presos devem cumprir a pena em cela individual com direito a somente horas diárias para o banho de sol, além de receber apenas duas visitas quinzenalmente, todas monitoradas.

Segundo o secretário da Ressocialização e Inclusão Social, coronel PM Marcos Sérgio de Freitas, a transferência tem como objetivo isolar os presos que, conforme investigação, ficaram conhecidos pela violência com a qual praticavam seus crimes.

“Todos serão transferidos para uma unidade que é de segurança máxima, em virtude da periculosidade, como já demonstrado, desses indivíduos, razão pela qual também solicitamos à Justiça a aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado, restringindo-lhes algumas rotinas carcerárias”, afirma o titular da Seris.

A operação Flashback II cumpriu 216 mandados de prisão, busca e apreensão e mobilizou mais de 1.000 policiais nos estados onde aconteceu. Do total de mandados judiciais expedidos, 101 foram em Alagoas. Desses, 80 foram expedidos na capital Maceió.

A primeira fase da Operação Flashback ocorreu em novembro de 2019, quando foram cumpridos 110 mandados e 81 pessoas foram presas, sendo que 34 deles também foram transferidos para o Presídio do Agreste.

