Prestek é eleita o melhor provedor de internet em Alagoas

Prêmio foi dado pelo site Minha Conexão, um dos mais procurados por internautas que realizam medição de velocidade na internet.

Pelo segundo ano consecutivo a Prestek Internet ficou em primeiro no ranking dos provedores de internet da cidade de Penedo no quesito velocidade de navegação, e neste ano na 1ª colocação no Estado de Alagoas. Os dados foram computados em Janeiro/2020 e fez um balanço das experiências de internautas que usaram o site para medir a velocidade.

Confira como ficou com ranking em Penedo:

Prestek: 29.58Mbps

Velox: 26.64Mbps

Provedora Cma: 23.07Mbps

Televisao Cidade: 22.78Mbps

Gigabyte Net: 12.42Mbps

Veja ranking de AL

1° – Prestek: 29.6 Mbps

2° – Claro: 29.1 Mbps

3° – Squid: 26.4 Mbps

4° – Velox: 26.1 Mbps

5° – Vivo: 26.1 Mbps

6° – Start: 20.3 Mbps

7° – Super Connect: 19.5 Mbps

* O Ranking de Velocidade da Internet baseia-se em mais de 18 milhões de testes de velocidade, feitos pelos usuários, nos últimos 3 meses e utiliza a média das velocidades de download mensuradas. ** Os nomes dos provedores de banda larga são identificados através do DNS Reverso ou Mapeamento de IPs, portanto é importante que o mesmo esteja corretamente configurado. *** Testes de dispositivos móveis não incluídos.

1) Provedores com, no mínimo, 0,5% das amostras.

2) Capitais brasileiras, independente do número de amostras.

3) Provedores com, no mínimo, 0,025% das amostras.

4) Cidades com, no mínimo, 0,025% das amostras.

Fonte: Boa Informação