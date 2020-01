Prévias carnavalesca começam domingo (26) em Penedo

A cidade de Penedo realiza as melhores prévias carnavalesca de Alagoas, com um carnaval de rua que arrasta centenas de foliões, que ao som de muito frevo. A tranquilidade do evento reúne amigos e famílias para brincas a maior manifestação cultural popular do Brasil.

Este ano a programação começa já neste domingo (26) com o primeiro “grito” de Carnaval no Loteamento Pinheiro, com o Pinheiro Folia, nas proximidades da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo, na Rua XV de Novembro, que pretende reunir toda comunidade, visitantes e apaixonados pelos Carnaval.

Mas a programação continua no final de semana, em seguida, já no primeiro dia de fevereiro, que é um sábado (01), com o Bloco dos Comerciários, que será animado pela banda de Julinho Porradão, que sempre arrastar milhares de foliões pelas ruas de Penedo, com sua animação contagiante.

O Bloco dos Comerciários vai se concentrar a partir das 15 horas na Praça 12 de abril seguindo pelas principais ruas do Centro da cidade. O desfile conta uma superestrutura e segurança reforçada para que todos possam prestigiar a festa em clima de muita tranquilidade.

No domingo (02), a partir das 10 horas, o bloco Nata dos Músicos desfila pelas ruas de Penedo, com uma orquestra formada por mais de 50 músicos, a agremiação promete fazer uma grande festa ao som de muito frevo. A concentração será na Praça São Judas Tadeu.

O percurso será o mesmo pelas ruas do Centro da Cidade, mas sendo refrescada por jatos de águas, que será lançando por carros pipas.

Ao final do desfile, o Grupo D2 se apresentará para músicos e convidados, encerrando com chave de ouro o desfile do bloco que já é tradicional em Penedo.

A alegria continua

No dia 06 de fevereiro, a folia continua em Penedo com o desfile do Bloco “O Molinho”. A partir das 19 horas, com concentração nas proximidades da Escola Rotary, na Coréia, a agremiação carnavalesca realizará mais uma grande prévia carnavalesca e promete repetir o sucesso de anos anteriores.

Animação será da orquestra de frevo comandada pelos irmãos Trajanos, a prévia deve ser prestigiada por uma verdadeira multidão, principalmente porque todos os anos a festa, que também conta com paredão em sua programação, acontece em clima de muita alegria e tranquilidade.

Na sexta-feira 07) a sexagenária Boneca “Raquel”, a rainha das bonecas gigantes, vai esbanjar sua beleza pelas principais ruas da parte baixa da cidade de Penedo em uma grande festa que será realizada também em comemoração ao seu aniversário de 60 anos.

Com uma super orquestra de frevo, formada pelos melhores músicos de Penedo e região, a grande e ilustre personalidade do Bloco Vassourinhas voltará as ruas a partir das 19 horas. A concentração para a festa será a partir das 19 horas na Praça da Santa Cruz.

Ovo da Madrugada

No dia 8 de fevereiro os foliões os foliões devem acordar logo cedo com o Ovo da Madrugada, que começa a se concentrar a partir das 10 horas, para reunir milhares de seus foliões, que este promete bater novo recorde de público.

Como todos os anos o Ovo da Madrugada reúne foliões de várias partes do Brasil, como os participantes do Pinto da Madrugada de Maceió e o Galo da Madrugada de Recife, aumentando o número de foliões em Penedo.

Primeiro desfile

Pela primeira vez, no dia 09 de fevereiro, será a vez do Bloco do Vasco desfilar pelas ruas de Penedo. A concentração será realizada a partir das 10 horas na Praça São Judas Tadeu. A animação da festa ficará por conta de uma orquestra de frevo comandada por Carlos Barbosa.

Lavagem do Bonfim

Penedo mantem a tradição no domingo (9) com tradicional Lavagem do Bonfim, no bairro Senhor do Bonfim, conhecido também como Oiteiro. A festa que une folia ao sincretismo religioso contará com uma vasta programação e muito frevo para que todos possam cair no passo.

BH Folia, 100 Noções e O Galante

As prévias carnavalescas dePenedo serão encerradas no dia 16 de fevereiro com o desfile de três blocos, o BH Folia, os 100 Noções e o Galante, que é o maior boneco carnavalesco do país.

Nesse dia, a festa começará a partir das 14 horas, com o BH Folia, no Beco do Hospital. Com muito frevo e alegria, orquestras estarão encarregadas de colocar os foliões para dançar subindo e descendo ladeira.

Em seguida, será a vez do Bloco 100 Noções desfilar pelas ruas de Penedo. A concentração será a partir das 16 horas nas imediações do antigo Cesta Cheia. Do local, animados por um super paredão, os foliões seguirão até a Praça da Alegria, no bairro Santo Antônio, conhecido historicamente como Barro Vermelho, local onde a festa deve continuar.

O Gigante Galante

Já a partir das 18 horas, o maior boneco carnavalesco do país, o Galante, saíra as ruas para encerrar com chave de ouro a série de prévias carnavalescas que promete agitar a cidade ribeirinha antes da abertura oficial do reinado de momo.

Confira a programação completa!

26/01 – Pinheiro Folia;

01/02 – Bloco do Comerciário;

02/02 – Nata dos Músicos;

06/02 – O Molinho;

07/02 – Boneca Raquel;

08/02 – Ovo da Madrugada;

09/02 – Bloco do Vasco;

09/02 – Lavagem do Bonfim;

16/02 – BH Folia

16/02 – 100 Noções;

16/02 – O Galante.

por Mozart Luna/Gazetaweb