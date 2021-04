PRF apreende 540 kg de cocaína e prende quatro pessoas em São Miguel dos Campos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta quinta-feira (15), quatro pessoas com 540 kg de cocaína na BR-101, em São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas. A droga estava sendo transportada de São Paulo para Natal (RN) em uma van com a plotagem dos Correios.

Em nota, os Correios informaram que o veículo fazia parte de uma frota terceirizada e que o caso está sendo apurado internado. Disse ainda que está prestando as informações necessárias para auxiliar a investigação da PRF.

De acordo com a PRF, os suspeitos são dois casais. Um homem, que era dono do veículo que presta serviços aos Correios, conduzia o transporte e outro homem e as duas mulheres estavam em um Corola verificando as estradas para tentarem desviar das fiscalizações.

Ainda segundo a polícia, os Correios não têm relação com o transporte da droga, tanto é que no momento da abordagem os suspeitos não estavam com mercadorias da empresa.

A PRF também informou que os suspeitos não têm relação com organização criminosa.

A prisão foi realizada após investigações das equipes de inteligência da PRF e de operações que atuam nas rodovias.

Os presos e a droga apreendida foram levados para a sede da Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic), onde foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Nota Correios

Sobre a apreensão de um veículo dos Correios, nesta quinta-feira (14), pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-101 em São Miguel dos Campos/AL, trata-se de uma van da frota terceirizada.

Os Correios estão apurando internamente o caso e prestando as informações necessárias para auxiliar a investigação pela Polícia Rodoviária Federal.

Os Correios reiteram que mantêm estreito relacionamento com os órgãos de segurança para prevenir e coibir esse tipo de prática criminosa contra a estatal.

Fonte: G1/AL