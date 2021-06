PRF inicia Operação Corpus Christi nesta quarta-feira (2), em Alagoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia às 00:00 desta quarta-feira (2) a Operação Corpus Christi 2021 em todo o país, que se estenderá até às 23:59 do domingo (6). Em Alagoas, os focos de fiscalizações serão, principalmente, nas BRs 101, 104 e 316. A ação visa a prevenção e redução do número de acidentes de trânsito, bem como garantir a fluidez do tráfego e aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais.

Historicamente, o período de Corpus Christi, de forte tradição religiosa, é marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos.

Durante os 5 dias de operação, os policiais rodoviários federais irão promover o monitoramento dos indicadores de criminalidade e acidentalidade, reforçando o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e ocorrências criminais.

Mesmo em um momento diferenciado com as restrições e medidas preventivas durante a pandemia, a PRF está preparada para um aumento do fluxo de veículos e para isso, os policiais reforçarão trechos estratégicos.

Restrições de tráfego

A PRF faz um alerta aos motoristas profissionais. De acordo com a Portaria nº 196, de 11 de dezembro de 2020, NÃO haverá restrição de tráfego no período da operação.

Dicas de Segurança

Antes de viajar, verifique a bateria do carro, pneus, faróis e combustível;

Acomode as bagagens de maneira segura e sem prejudicar a visão do motorista;

Dirija com atenção, respeite as normas de trânsito e mantenha uma distância segura dos outros veículos;

Essas pequenas condutas, além de evitarem multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila.

Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo número 191. Por meio nesse número também recebemos denúncias e não precisa se identificar.

