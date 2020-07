PRF prende 2 suspeitos e apreende 9 kg de cocaína em Canapi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) predeu 2 homens e apreendeu cerca de 9 kg de cocaína na BR-423, em Canapi, Sertão de Alagoas. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21).

As prisões e apreensões aconteceram na noite de segunda (20), quando agentes da PRF abordaram um veículo com dois homens em atitude suspeita. Eles ficaram nervosos com a aproximação dos agentes. Ao checar a identidade deles, os policiais descobriram que o motorista tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e o passageiro por roubo.

Ao examinar o carro, os agentes descobriram a droga em um compartimento oculto feito no painel do veículo. Eles não falaram quanto receberam, nem para onde levariam o entorpecente.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados junto com a droga apreendida para a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Ipanema.

Fonte: G1/AL