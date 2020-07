PRF prende homem e apreende 13 aves silvestres em Palmeira dos Índios

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem suspeito de crime ambiental e apreendeu 13 aves silvestres durante uma fiscalização na BR-316, no município de Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas. Segundo a PRF, as aves estavam dentro de uma gaiola na mochila do passageiro de um ônibus. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (24).

O flagrante aconteceu na quinta (23), quando os policiais abordaram um ônibus de transporte coletivo. Durante verificação nas bagagens de um dos passageiros, os policiais encontraram uma gaiola com as 13 aves presas e sem ventilação.

Ao todo, seis Canários da Terra, quatro Coleirinhos, dois Trinca-ferros e um Papa-Capim foram resgatados.

De acordo com a PRF, o suspeito assumiu a responsabilidade pelas animais e informou estavam presos desde o dia 21. Ele relatou que estava levando de Batatais (SP) para a cidade de São Benedito (PE), para presentear amigos.

O homem foi encaminhado junto às aves à Delegacia de Polícia Civil de Palmeira dos Índios, onde deve responder por crime ambiental.

Outra apreensão

Na quarta (22) mais 13 aves também foram apreendidas dentro de um ônibus na BR-101, próximo à cidade de São Sebastião, em uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do canil do 3° Batalhão da Polícia Militar de Alagoas (3° BPM-AL).

Fonte: G1/AL