PRF prende homem e apreende mais de 400 quilos de biscoitos saqueados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 400 kg de biscoitos que foram saqueados de uma carreta que tombou no município de Flexeiras, no interior de Alagoas, e prendeu um homem por receptação por ter comprado a mercadoria. O flagrante ocorreu durante patrulhamento na quinta-feira (19), no Km 60 da BR-101, em Messias.

De acordo com a PRF, os policiais avistaram um caminhão com placa de Maceió transportando uma grande quantidade de caixas de biscoitos e decidiram fazer a abordagem. A equipe solicitou ao motorista a nota fiscal da mercadoria, mas o homem informou que não possuía o documento.

Segundo a PRF, o homem confessou que havia comprado os biscoitos em um assentamento.

Os policias deram voz de prisão e o motorista e a mercadoria foram encaminhados para a Delegacia de Messias.

A PRF explicou que, de acordo com a lei, toda carga é considerada patrimônio, mesmo após acidentes.

A apropriação da mercadoria é um crime previsto pelo artigo 169 do Código Penal, com pena de detenção de um mês a um ano, ou multa. Comprar produtos saqueados é crime de recepção, com pena prevista de detenção de um a quatro anos e multa.

Fonte: G1/AL