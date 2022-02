PRF prende homem por porte ilegal de arma em Palmeira dos Índios

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na noite da última sexta-feira (18). O caso aconteceu no km 148 da BR 316, em Palmeira dos Índios, Agreste alagoano.

Era por volta das 20h10 quando uma equipe abordou uma Golf, de cor preta, com 3 (três) ocupantes. Após pedir a documentação pessoal e do veículo, os policiais resolveram verificar o interior do veículo, sendo então encontrada uma arma de fogo da marca Taurus, modelo G2C, calibre .40.

A referida arma encontrava-se municiada e pronta para uso. Foram encontrados também mais dois carregadores, totalizando 28 (vinte e oito) munições.

Questionados acerca do armamento, um dos ocupantes do veículo se apresentou como proprietário da arma de fogo, informando ser CAC (Caçador, Atirador, Colecionador). Solicitada a documentação, apresentou tão somente um Certificado de Registro de Arma de Fogo em seu nome e uma guia de trânsito vencida desde Junho de 2021 e, em nenhum momento, apresentou qualquer CR (Certificado de Registro de CAC). Ele ainda informou que estava indo buscar seu filho, atividade esta não abrangida por uma guia de trânsito.

Vale ressaltar que para o exercício do direito de porte de arma, o “documento de porte deverá ser apresentado em conjunto com o documento de identificação do portador e o Certificado de Registro da Arma de Fogo. Além disso, a guia de trânsito possui validade e abrangência territorial limitadas e finalidade específica (transporte da arma em casos de mudança de domicílio, conserto ou manutenção da arma, restituição de arma apreendida, treinamento ou outra situação que implique o transporte da arma).

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido à Polícia Civil da região, para realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PRF/AL