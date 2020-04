PRF prende motorista por porte ilegal de arma de fogo em Igreja Nova

Um motorista foi preso na quarta-feira (7) na BR-101, no município de Igreja Nova, com uma arma de fogo dentro do caro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Classic de cor estava parado no acostamento da rodovia.

Ao ser abordado, o motorista apresentou nervosismo. Os agentes resolveram fazer uma revista no motorista e no passageiro, assim como uma busca no carro, onde foi encontrada uma pistola calibre 380 com 15 munições.

O motorista alegou que era dono da pistola e que tinha o registro da mesma, mas foi preso em flagrante pois não tinha autorização para andar armado. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Porto Real de Colégio.

Fonte: G1/AL