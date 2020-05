PRF prende três pessoas e apreende 100 kg de maconha no interior

Uma operação policial prendeu dois homens e uma mulher que transportavam 100 kg de maconha na BR-101, no município de São Miguel dos Campos, Alagoas. Eles estavam em dois carros com placas do Paraná. O flagrante foi feito nesta sexta-feira (29), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os nomes dos presos não foram divulgados. Segundo a polícia, os dois homens têm 36 e 33 anos e a mulher, 21 anos. Os três estavam em carros separados e confessaram que receberam dinheiro para transportar a droga do Paraná para Alagoas.

O primeiro a ser parado pela PRF foi o homem de 33 anos, por volta das 13 horas, em um Corolla, de cor branca, com placas de Ponta Grossa, no Paraná. As placas eram clonadas e o carro tinha sido roubado em janeiro de 2020, em Umuarama, no mesmo estado. Dentro do porta-malas do carro havia 92 tabletes de maconha.

Ao ser flagrado, ele disse aos agentes federais que tinha pego a droga na cidade paranaense de Loanda, e havia recebido R$ 3 mil para entregá-la em Alagoas. No entanto, o suspeito disse que não sabia informar nada além disso, pois estava seguindo uma VW/Parati, de cor branca, ocupada por um casal, que fazia o batedor da droga e mostraria o local a ser entregue.

Os policiais então acionaram outra equipe que se encontrava na mesma rodovia. O casal foi parado no no km 105 da BR-101. Dentro do carro tinha um tablete de maconha, semelhante aos outros escondidos no Corolla. O homem e a mulher também confessaram que receberam R$ 3 mil para levar a droga para Maceió.

A ocorrência foi encaminhada para a Divisão Especial de Investigação de Capturas (Deic) da Polícia Civil de Alagoas.

Fonte: G1/AL