Primeira dose da vacina chinesa é aplicada no HC de São Paulo

A primeira dose da vacina chinesa da empresa farmacêutica Sinovac foi aplicada, nesta terça-feira (21), no Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma médica que não teve a identidade revelada foi a voluntária número um a receber a dose, segundo o governador João Doria (PSDB). O anonimato segue os protocolos necessários para a fase de teste da vacina.

“Trata-se de um orgulho para São Paulo e para o Brasil”, comemorou o governador sobre o início dos testes. No Hospital das Clínicas, a expectativa é que 890 voluntários sejam testados.

Dimas Covas, presidente do instituto Butantan, definiu esta terça-feira como “dia histórico, que pode entrar para os livros de história”.

Os pesquisadores do Hospital das Clínicas vão analisar os voluntários em consultas agendadas a cada duas semanas. A estimativa é de concluir todo o estudo da fase três de testes em até 90 dias.

Esper Kallas, infectologista do Hospital das Clínicas, explicou que o estudo para a eficácia da vacina desenvolvida pela Sinovac é o chamado de “um para um”, ou seja, metade dos voluntários recebem placebo e outra metade da vacina.

Cada voluntário recebe duas doses e a segunda deve ser aplicada 14 dias após a primeira. Além disso, todos os participantes do estudo recebem um diário onde devem anotar possíveis sintomas.

Os voluntários são profissionais da saúde que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19. O candidato, segundo o governo, não pode ter sido infectado pelo novo coronavírus e nem ter participado de outros estudos.

Mulheres não podem estar grávidas ou planejando uma gravidez nos próximos três meses -os voluntários também não podem ter doenças instáveis ou que alterem a resposta imune.

A vacina está na terceira fase, aquela que investiga a eficácia da proteção em larga escala. Esta é a última fase de testes de uma vacina.

Na primeira, aplica-se a dose em poucas pessoas, todas saudáveis, para ver se não causa efeitos colaterais. Na segunda, com mais voluntários, ver se ela cria os anticorpos desejados. Na seguinte, com milhares de indivíduos, busca-se submeter o composto às mais diversas variáveis, para ter certeza se ele é seguro e efetivo.

Além do HC, a vacina será testada em outros dois centros na capital paulista, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e no hospital Albert Einstein -a previsão é que até o final da semana que vem ambos já tenham iniciado os testes.

Cerca de 20 mil doses da vacina desembarcaram na segunda-feira (20) -ao todo, 9.000 voluntários serão testados em 12 centros de pesquisa pelo Brasil espalhadas por outros cinco estados, além de São Paulo, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Brasília.

Doria afirmou ainda que a China é o principal parceiro de São Paulo. “Não fazemos parcerias baseadas em ideologia”, disse o governador que afirmou que em maio de 2021 está prevista uma viagem ao país a fim de atrair novos investimentos para São Paulo.

