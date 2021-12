Primeira fase da Copa do Nordeste terá clássicos estaduais

A Copa do Nordeste, chamada carinhosamente de ‘Lampions League’, terá em 2022 a disputa de sua 19ª edição. Pelo quinto ano consecutivo, a competição terá 16 clubes representando os nove estados da região. Nesta segunda-feira (6) foram sorteados os dois grupos, com oito equipes cada.

Na primeira fase, as equipes enfrentam as do outro grupo em turno único. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançarão às quartas de final que, assim como as semifinais, serão disputadas em um só jogo. Apenas a decisão acontecerá em ida e volta, repetindo a fórmula de 2020.

Nesta etapa inicial, alguns tradicionais clássicos serão disputados: Fortaleza x Ceará, que também estão Série A nacional, Sport x Náutico, CSA x CRB e Campinense x Botafogo. E dois clubes irão estrear no torneio: O Atlético de Alagoinhas, atual campeão baiano, e o Floresta (CE), que obteve vaga via Pré-Nordestão.

Por outro lado, três clubes tradicionais, que já levantaram o caneco, não conseguiram vaga na edição de 2022. São eles: o tetracampeão Vitória (1997, 1999, 2003 e 2010), o América-RN (campeão em 1998) e Santa Cruz (que ficou com o título em 2016).

Outra atração será a disputa de seis confrontos que já ocorreram em decisões passadas: Sport x CRB (1994), Bahia x Sport (2001), Sport x Ceará (2014), Bahia x Sport (2017), Sampaio Corrêa x Bahia (2018) e Fortaleza x Botafogo-PB (2019).

Com a ausência do rival Vitória, o Bahia tem a chance de tornar-se o maior campeão, caso obtenha o penta. O Tricolor baiano protagonizou duelo com o Ceará nos últimos dois anos, conquistando o troféu de 2020 e perdendo a final em 2019.

Fonte: Lance