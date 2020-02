Primeiro caso suspeito de coronavírus em Alagoas é notificado pela Sesau

A Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau) notificou nesta quinta-feira (27) o primeiro caso suspeito da doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, reconhecido pelo Ministério da Saúde. Em todo o país, são 132 casos suspeitos e um confirmado em São Paulo.

O paciente de Alagoas tem 66 anos e voltou da França para Maceió no dia 11 de fevereiro, após conexão em São Paulo. Segundo a Sesau, o alagoano chegou com um quadro de dor de garganta e evoluiu depois para fraqueza, dificuldade de respirar, tosse e febre.

Somente no dia 26 de fevereiro o paciente procurou o serviço de saúde privado. Ele foi avaliado pela equipe médica do hospital e foi colocado em isolamento domiciliar por apresentar sintomas leves.

A Sesau informou que as coletas de amostras do caso suspeito foram enviadas ao Laboratório Central de Alagoas (LACEN/AL), que as encaminhou ao Laboratório Nacional de Referência Adolfo Lutz.

A lista de passageiros que estavam no mesmo voo que o alagoano foi solicitada pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/AL) à ANVISA. O objetivo é contatar os estados de origem destas outras pessoas. Além disso, foi estabelecida a investigação dos familiares do paciente.

Orientações para pacientes

A Sesau orienta a quem apresentar sinais e sintomas característicos e que possuam histórico de viagem recente a um dos 16 países com casos do vírus (China, Japão, Irã, Vietnã, Camboja, Tailândia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Itália e Malásia) que procure atendimento nos serviços de saúde mais próximos de sua residência.

A medida também vale para quem tenha entrado em contato com caso suspeito ou confirmado de coronavírus. Para todos os casos, devem ser adotadas as medidas de precaução e evitar locais públicos.

Foi informado ainda que o Plano de Contingência do Estado de Alagoas para o novo coronavírus foi elaborado desde o início de fevereiro e vem sendo divulgado para os serviços de saúde.

Para informações adicionais, é possível entrar em contato com o CIEVS/AL pelos telefones (82) 3315-2059 ou 0800 284 5415, em horário comercial (todos os dias) ou pelo (82) 98882-9752 (com atendimento 24h). Também é possível entrar em contato pelo email notifica@saude.al.gov.br.

