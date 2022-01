Primeiro reforço do Fla, Marinho usará camisa 31

O Flamengo oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Marinho, que estava no Santos. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, foi ao Ninho do Urubu nesta manhã e teve o primeiro contato com os companheiros e com o técnico Paulo Sousa. Seu contrato é de dois anos.

O desejo de Marinho foi preponderante para desamarrar o nó entre Flamengo e Santos. O atacante abriu mão da dívida que o Peixe tinha com ele em nome do salário que receberá no Rio (quase o dobro). Assim, a negociação foi finalizada em US$ 1,3 milhão (R$ 7 milhões).

Marinho chega ao Flamengo para ocupar o espaço deixado por Michael, vendido ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Antes, o clube também perdeu Kenedy, que retornou ao Chelsea.

Fonte: GE