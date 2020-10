Prioridade para o governo de Ronaldo Lopes é gerar emprego e renda em Penedo

A meta prioritária do governo Ronaldo Lopes é melhorar a geração de emprego e renda em Penedo. O avanço na inclusão de jovens e adultos no mercado de trabalho será feito por gestão aliada do turismo, da agricultura familiar, da indústria e focada em mais ações de amplo alcance.

Ronaldo Lopes destacou o foco do seu governo durante entrevista ao professor Hugo Dias, mostrando que os benefícios da revitalização do nosso Centro Histórico e a urbanização da orla do Barro Vermelho. Os trabalhos que coordena aumentam o potencial turístico da cidade que, em breve, terá o Cine São Francisco reaberto, como Centro de Convenções, e mais dois hotéis.

Turismo de Negócios

Os novos investimentos preparam Penedo para o turismo de negócios, aliado dos atrativos históricos recuperados, inclusive dos projetos apresentados em setembro de 2019 para representantes do Banco de Desenvolvimento da América Latina.

A comitiva conheceu o plano elaborado por equipe liderada por Ronaldo Lopes que torna a prainha de Penedo um local de lazer adequado às normas sanitárias e ambientais; a instalação de uma passarela entre o Paço Imperial e a Rocheira, com píer por trás do Capespe, local que funcionará como receptivo para visitantes.

Com mais investimentos no turismo, incluindo o potencial ainda pouco aproveitado do Rio São Francisco, Ronaldo Lopes sabe como trazer mais desenvolvimento para a cidade. A consequência do planejamento bem feito é mais emprego e renda em Penedo.

Agricultura Familiar

Outro foco é ampliar o apoio à agricultura familiar, com mais assistência técnica e orientação direcionada à venda da produção ao governo. Hoje, cerca de 30% da merenda escolar preparada nas escolas da rede pública de Penedo vem de alimentos colhidos na zona rural do município que vai comprar mais do comércio local, outro compromisso assumido por Ronaldo Lopes.

Geração de renda

“Nós temos que focar muito nas compras governamentais. Se estamos comprando em Penedo, o dinheiro circular aqui e isso é geração de renda”, explica o candidato ficha limpa e melhor preparado para administrar Penedo, assegurando ainda a realização do concurso público suspenso pela pandemia do novo coronavírus.

O gestor que tem as portas abertas em Maceió e Brasília também destacou a importância da parceria com o Governador Renan Filho, destacando a recuperação da rodovia entre Penedo e São Sebastião e estrada que nos aproxima de Pindorama e de Maceió, também em fase de conclusão.

“Reduzir o desemprego em Penedo é minha prioridade”, argumentou Ronaldo Lopes durante a entrevista transmissão ao vivo no Instagram do professor Hugo Dias, bacharel em Direito e empreendedor que promove entrevistas com candidatos a prefeito de Penedo.

por Assessoria