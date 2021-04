Problema nacional suspende 2ª dose da Coronavac em Penedo

Quem reside em Penedo e está agendado para receber a segunda dose da Coronavac nesta quarta-feira, 14, fique em casa. A conclusão da imunização contra a Covid-19 está suspensa em função de problema que também está ocorrendo em outras cidades do país.

Dois lotes da vacina Coronavac enviadas para Penedo apresentam ampolas com quantidade abaixo do volume correto. E como 673 pessoas receberia amanhã (quarta, 14) a segunda dose, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) adiou o procedimento por insuficiência específica dessa vacina.

Apesar do transtorno, a decisão não interfere no resultado da imunização porque a D2, como os profissionais da área se referem à segunda dose, pode ser aplicada em até 28 dias após a data do agendamento.

Primeira dose

Apesar do imprevisto que ocorre em diversos municípios do país e do posicionamento do Instituto Butantan, a Secretaria de Saúde de Penedo mantém a campanha de imunização contra a Covid-19.

A Central de Vacinação de Penedo continua funcionando normalmente, para aplicar a primeira dose em pessoas idosas com 60 anos de idade ou mais, inclusive para moradores da zona rural, com transporte disponibilizado pelo governo Crescendo Com Seu Povo.

Zona Rural

Ainda em relação aos povoados, a quantidade disponível para segunda dose é suficiente para atender quem está previsto para ser atendido nesta quarta-feira, 14, pessoas idosas dos povoados Palmeira Alta, Ponta Mofina e Cooperativa.

Na quinta-feira, 15, a logística preparada pela Prefeitura de Penedo atenderá aos moradores das comunidades Capela, Santa Margarida e Tabuleiro dos Negros apenas com a 1ª dose.

A Secretaria Municipal de Saúde já encaminhou relatório sobre o problema às instâncias responsáveis pela campanha de vacinação do Brasil e assim que a situação estiver regularizada, a população penedense será informada, como tem sido regularmente.

A divulgação institucional ocorre no portal oficial e nas redes sociais do governo municipal; através do noticiário da imprensa local, sites e emissoras de rádio, que recebem diariamente comunicados oficiais da administração e ainda por meio de carros de som que circulam com informes produzidos pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP