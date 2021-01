Procura por vagas faz Seduc adequar calendário de matrículas da rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) fez uma adequação nas datas do calendário de matrículas da rede estadual. Agora, as duas etapas restantes – divulgação de resultados e confirmação de matrículas – vão acontecer no mesmo período: de 27 de janeiro a 02 de fevereiro.

Segundo a superintendente da rede estadual de ensino, Roseane Vasconcelos, a alteração foi feita por causa da procura por vagas na rede estadual. Ela enxerga esse índice positivo como o resultado das atividades virtuais do ano letivo de 2020 somado à eficácia da busca ativa, feita durante todo o período da pandemia.

“A decisão foi tomada em conjunto com as Gerências Regionais da Educação (Geres), que coordenam as dinâmicas das escolas estaduais. Isso garante que nenhum aluno fique privado do direito constitucional à educação. Nesse período do adiamento, de quase uma semana, nós vamos organizar a distribuição das vagas para, na medida do possível, colocar o aluno na escola escolhida por ele ou na unidade de ensino mais próxima”, esclarece.

A partir do dia 27 de janeiro, o responsável ou aluno deve acessar o site www.matriculaonline.al.gov.br com o protocolo de matrícula para consultar a disponibilidade da vaga solicitada.

Após isso, deve ir à escola, com a documentação do responsável e do aluno. Caso o estudante seja maior de 18 anos, basta a documentação pessoal, conforme relação anexada abaixo.

Vagas

Para o ano letivo de 2021, a rede estadual oferta mais de 180 mil vagas em todo o estado, sendo 60 mil destinadas aos alunos novatos. O ano letivo 2020 termina no dia 28 de fevereiro e o 2021 começa a partir do mês de março.

Fonte: Agência Alagoas