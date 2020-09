Produtor compartilha novas imagens de bastidores de Avatar 2

As gravações de Avatar 2 estão retornando após uma pausa forçada causada pela pandemia de coronavírus. O filme conta com retorno de James Cameron na direção, além de atores conhecidos dos filmes anteriores como Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver e Giovanni Ribis, além de novos rostos como Kate Winslet, Cliff Curtis, Michelle Yeoh e David Thewlis. O longa metragem está previsto para estrear no final de 2022.

Recentemente o produtor Jon Landau compartilhou em seu Instagram duas fotos de bastidores, onde escreveu na publicação: “Garrett Warren, Diretor da 2ª Unidade, dá ao dublê Steve Brown algumas notas antes de uma tomada. Garrett, Richard Bluck (2ª Unidade DP) e a equipe Kiwi têm conseguido ótimas fotos. Continuem assim”.

O que esperar de Avatar 2

Em junho deste ano Jon Landau de um entrevista para o RNZ onde revelou alguns detalhes sobre a trama de Avatar 2. O produtor contou que o longa metragem focará na família de Jake (Sam Worthington e Neytiri (Zoe Saldana). Landau ainda disse que os dois tentarão manter a família unida enquanto exploram diversas regiões de Pandera e que passarão muito tempo próximos a locais com água.

Landau acrescentou: “Penso, por que as pessoas recorrem ao entretenimento hoje, mais do que nunca? Eu acho que é para escapar, para escapar do mundo em que estamos, para escapar das outras pressões que eles têm em suas vidas… Eu acho que com o Avatar, temos a oportunidade de permitir que as pessoas escapem para um mundo incrível com personagens incríveis que eles irão seguir, da mesma maneira que Peter Jackson foi capaz de fazer com o Senhor dos Anéis, então é isso que estamos ansiosos para fazer”.

Em julho, James Cameron deu uma entrevista para o Toronto Sun onde disse que não se cansa de olhar as imagens de seu novo filme: “Eu lido com imagens daquele mundo todos os dias e há alguns dias em que olho para essas imagens e digo: ‘Isso é realmente incrível’. Não estou me dando tapinhas nas costas com esse comentário”.

Fonte: SPINOFF