Produtos da agricultura familiar de Penedo vencem chamada pública do Ifal

Alimentos produzidos na zona rural de Penedo por famílias que sobrevivem em regime de agricultura familiar venceram a chamada pública realizada pela unidade local do Instituto Federal de Alagoas (Ifal).

O resultado final do processo de aquisição de itens incluídos na alimentação dos estudantes dos cursos técnicos presenciais foi divulgado no último dia 11 de novembro.

“A chamada pública teve como vencedores a Associação dos Agricultores Familiares do Sítio Nazária, a Cooperativa de Produção Leiteira de Alagoas e a Associação dos Trabalhadores Rurais do Marizeiro”, informa o campus Ifal Penedo na divulgação publicada em seu portal eletrônico.

Das três instituições vencedoras, duas são penedenses: as associações de agricultores ou de trabalhadores rurais. Durante seis meses, elas fornecerão abacaxi, banana prata, goiaba, laranja, batata doce, macaxeira, arroz e bolo caseiro. Apenas a coalhada será vendida pela cooperativa de laticínios.

O campus Ifal Penedo informa que o investimento na contratação dessas entidades será de R$ 189.242,57. Esta não é a primeira vez que famílias que sobrevivem da agricultura familiar em Penedo vencem uma chamada pública do Ifal Penedo.

Com apoio ampliado durante a gestão Ronaldo Lopes, o trabalho feito pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) tem suporte da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), setor que recupera estradas vicinais em todas as regiões do município.

O morador da zona rural de Penedo conta agora com um governo que investe no campo e está presente por meio do trabalho regular de setores como Educação, Saúde e Assistência Social.

Fonte: Decom PMP com Ascom Ifal/Penedo