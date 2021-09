Professor da Ufal assassinado teve carro e equipamentos domésticos roubados

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) começa a investigar nesta sexta-feira (17) a morte do professor José Acioli da Silva Filho, da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), que teve o carro e equipamentos domésticos roubados. Ele foi encontrado morto na residência onde morava, no bairro do Poço, em Maceió.

São investigadas as possibilidades de homicídio simples ou latrocínio, que é quando se mata a vítima para roubar.

“Essa linha de investigação de latrocínio se dá porque o carro do professor foi roubado, além do micro-ondas e alguns utensílios domésticos. Solicitamos as imagens de câmeras de segurança da região para serem analisadas”, informou o coordenador da Delegacia de Homicídios, Ronilson Medeiros.

O professor foi encontrado morto na noite de quinta (16) por um amigo, que teria estranhado sua ausência e foi até o local onde ele morava.

O delegado afirmou que testemunhas já foram convocadas a depor.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para o local, o corpo apresentava duas perfurações na altura da orelha.

José Acioli era professor de dança da Escola Técnica de Artes (ETA) da Ufal. Ele foi professor da Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, ex-diretor do Museu Theo Brandão. De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado (Secult), ele era pesquisador, cenógrafo, artista visual e bonequeiro.

Fonte: G1/AL