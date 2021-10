Professor de dança é preso suspeito de estuprar aluna de 13 anos

Um homem de 43 anos foi preso nesse domingo (3) no Benedito Bentes, em Maceió, suspeito de estuprar a própria aluna, uma menina de 13 anos.

Segundo a polícia, o suspeito é professor de dança e convidou alguma alunas para sua casa, onde ofereceu bebida alcoólica a elas.

Durante relato à polícia, a vítima contou que estava sozinha com o professor no apartamento no momento em que foi abusada.

Os policiais foram até a casa do suspeito, que confessou que convidou as alunas e ofereceu bebida, mas negou o estupro. Ele foi preso e levado para a Central de Flagrantes, no Farol.

As garrafas de bebida foram apreendidas e vão passar por perícia.

Fonte: G1/AL