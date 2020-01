Professor Josealdo Tonholo é nomeado reitor da Ufal

Professor Josealdo Tonholo foi o mais votado em Consulta para o cargo de reitor da Ufal — Foto: Divulgação/Ufal

Eleito pela comunidade acadêmica com mais de 55% dos votos o professor Josealdo Tonholo foi nomeado para o cargo de reitor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal). O decreto com a nomeação de Tonholo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (17).

“Ficamos honrados com a nomeação e vamos trabalhar de modo ininterrupto, junto com todos os estudantes, técnicos e docentes de nossa universidade, para fazer uma Ufal cada vez mais presente e atuante rumo ao desenvolvimento educacional, social, cultural e econômico de Alagoas. A comunidade acadêmica e a sociedade alagoana contarão com o trabalho de toda uma equipe devotada à causa do avanço de nosso estado” expôs Josealdo Tonholo.

Pós-doutor pelo Departamento de Materiais da Universidade de Loughborough, na Inglaterra, e bacharel e licenciado em Química, o professor Josealdo Tonholo é mestre e doutor em Físico-Química pelo Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP).

A chapa encabeçada por Josealdo Tonholo e pela professora Eliane Cavalcanti (vice-reitora) recebeu 55,4% dos votos, e foi eleita em 1º turno. O reitor permanece no cargo por quatro anos.



Fonte: G1/AL