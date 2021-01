Profissionais da saúde pública serão os primeiros a receber vacina contra a Covid-19

Os profissionais de saúde da Rede Pública que atuam no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus serão os primeiros a serem vacinados contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, nesta terça-feira (12), em reunião com o Conselho Estadual de Saúde de Alagoas (CES/AL) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL). No encontro, Ayres antecipou à imprensa pontos do Plano Estadual de Imunização, que foi elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em parceria com outros órgãos da área.

“Os profissionais de saúde da área pública serão os primeiros a serem vacinados, com prioridade para aqueles que atuam nos hospitais que atendem pacientes com a Covid-19. Em seguida, serão os profissionais dos hospitais filantrópicos e privados”, explicou o secretário.

Os detalhes de todo o planejamento, segundo destacou Ayres, serão apresentados formalmente ao público depois que o Ministério da Saúde (MS) divulgar o cronograma de encaminhamento dos primeiros lotes de vacina para os Estados.

O Plano Estadual de Imunização foi elaborado por técnicos da Sesau, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), em parceria com integrantes da Secretaria de Saúde de Maceió (SMS), do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas e do Conselho de Secretarias de Municipais de Saúde de Alagoas.

Entre os profissionais que atuam na elaboração das diretrizes, cronogramas e estratégias de vacinação contra a Covid-19 estão epidemiologistas, médicos infectologistas e profissionais da assistência, com experiência comprovada em campanhas de vacinação, como as da Pólio, Sarampo e Influenza.

O secretário da Saúde ressaltou que Alagoas já conta com estoque de agulhas e seringas para iniciar a vacinação contra a Covid-19. “O Governo de Alagoas vem atuando incansavelmente no enfrentamento à Covid-19 e já garantimos o estoque de agulhas e seringas, insumos considerados importantes para iniciarmos a vacinação, priorizando os grupos de risco. Agora, continuamos à espera do Plano de Imunização que será divulgado pelo Ministério da Saúde”, afirmou Ayres.

Monitoramento – Alexandre Ayres destacou que todo o processo está sendo acompanhado por um Grupo Técnico, que foi instituído por meio de portaria publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 6 de janeiro.

Presidido pelo secretário de Estado da Saúde, o Grupo Técnico é coordenado pelo superintendente de Vigilância em Saúde, Herbert Charles Barros, e conta, ainda, com Renilda Santos Barreto, que representa o CES/AL; Rodrigo Buarque Ferreira e Larissa Cândido Guimarães, do Cosems/AL; Micheline Tenório, promotora do Ministério Público Estadual (MPE); e Roberta Lima Barbosa Bomfim, procuradora do Ministério Público Federal (MPF).

Fonte: Agência Alagoas