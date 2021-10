Profissionais de saúde e idosos de 60 anos poderão receber 3ª dose

O governo de Alagoas anunciou, na noite desta quinta-feira (30), por meio das redes sociais, que incluiu os profissionais de saúde na vacinação com a dose de reforço.

A publicação ainda informa que, a partir de agora, o intervalo entre a 1ª e a 2ª dose vacina Pfizer será de oito semanas.

Até o momento, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde (MS), 2.084 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas como dose de reforço. Apenas na capital alagoana, 1.745 doses de reforço foram aplicadas em idosos com 70 anos ou mais, que era, até então, a faixa etária apta a receber o imunizante.

Para ser vacinado com a 3ª dose, o cidadão precisa ter completado o ciclo vacinal há pelo menos seis meses. Ainda é necessário apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacina.

Imunização em Alagoas

Os dados mostram que Alagoas já aplicou 3.200.097 doses das vacinas contra a Covid-19 desde janeiro, quando iniciou a campanha de imunização. Delas, 2.060.798 foram aplicadas como primeira dose e 1.137.215 como segunda dose ou dose única.

O Ministério da Saúde (MS) já enviou 4.267.210 doses das vacinas CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Do total, 3.710.113 doses foram distribuídas para os 102 municípios, permitindo o avanço na vacinação.

por Rayssa Cavalcante – Gazetaweb