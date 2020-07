Profissionais do ASA são submetidos aos testes da Covid-19

Nesta sexta-feira (17), profissionais do ASA foram submetidos aos testes da Covid-19, dando continuidade ao planejamento da Federação Alagoana de Futebol (FAF), que firmou parceria com um laboratório particular para a realização dos exames nos atletas e demais colaboradores dos clubes do interior de Alagoas que disputam a 1ª divisão do Campeonato Alagoano.

Os testes do Alvinegro foram feitos em membros da comissão técnica, atletas e integrantes do Departamento Médico e foram realizados na Sala de Imprensa do clube, localizada no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Segundo o gerente de futebol do clube, Emanuel Cerqueira, os jogadores que já estão em Arapiraca fizeram os testes para o novo coronavírus, além de outros profissionais do ASA, como o técnico Léo Goiano, o preparador físico Leandro Netto e membros do Departamento Médico.

“Só não fizeram os testes os atletas que ainda não puderam chegar a Arapiraca. Assim que eles chegarem, o ASA irá encaminhá-los a um laboratório da cidade para a realização dos testes”, afirmou Cerqueira, ao site oficial do ASA.

A testagem sorológica da Covid-19 é um procedimento da FAF para retomar as atividades do Campeonato Alagoano 2020, a partir da próxima semana. De acordo com a entidade, o resultado dos exames sairá em até dois dias e será encaminhado a cada equipe. Com os resultados em mãos, os clubes poderão iniciar os treinamentos para a retomada do Estadual.

Com Ascom ASA