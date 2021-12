Programa Castra Pet será realizado mensalmente em Penedo

O programa Castra Pet chegou pra ficar em Penedo. A castração gratuita de cães e gatos que pertencem a famílias de baixa renda será realizada uma vez por mês, benefício anunciado nesta terça-feira, 21, pelo Secretário de Saúde Guilherme Lopes.

O gestor da pasta da Prefeitura de Penedo informou a continuidade do Castra Pet durante agenda de trabalho no local onde ocorrem os primeiros atendimentos. Ele conversou com proprietários de animais que aguardavam nos bancos da Praça Clementino do Monte, à sombra das árvores, o momento de encaminhar o animal de estimação para a unidade móvel onde o procedimento cirúrgico é realizado.

“Nós estamos iniciando o Castra Pet com 50 atendimentos e as pessoas estão muito satisfeitas com esse trabalho que vamos fazer uma vez por mês para atender mais famílias”, explica Guilherme Lopes.

O abandono de cães e gatos aumenta a população desses animais nas ruas, gerando diversos problemas, inclusive de saúde pública, como a proliferação de doenças, entre elas o calazar, como a leishmaniose visceral é mais conhecida.

A castração promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo foi aprovada por Marcela Conceição, dona de uma cadela com 4 anos de vida que fugiu de casa quando entrou no primeiro cio.

Para desespero da dona, a jovem fêmea emprenhou e sofreu um aborto. A fuga se repetiu uma segunda vez, em novo período de ovulação que rendeu seis filhotes, sendo que 3 morreram e os demais foram doados.

“Eu cheguei a comprar anticoncepcional pra evitar que isso voltasse a acontecer, mas agora não vou precisar mais, achei essa oportunidade ótima”, disse Marcela, moradora do Centro da cidade. Quem também voltou pra casa aliviada foi Edna Maria Paz, dona da gatinha Faísca, transportada ainda adormecida pela anestesia.

“Ela apareceu no quintal da minha casa há pouco tempo, aí eu me apeguei porque ela é muito carinhosa”, conta a dona do pet que também cria um cachorro da raça pinscher que já se tornou amigo da gata.

Edna Paz soube da castração por meio da nora e agradeceu pelo serviço ofertado pela Secretaria de Saúde após receber orientação sobre cuidado pós-operatório e prescrição da medicação necessária para seu mais recente animal de estimação.

O Castra Pet é oferecido de forma gratuita, procedimento de castração em clínica particular é alto para famílias de baixa renda, variando de trezentos a mil reais, conforme tipo de anestesia necessária para a cirurgia que avalia peso e tamanho do animal, além do quadro geral de saúde.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP