Programa Centelha orienta alagoanos a empreender com ideias inovadoras

Pessoas que moram em Alagoas e querem começar a empreender podem se inscrever no Programa Centelha até o dia 15 de dezembro. A orientação para desenvolver negócios, a partir de uma ideia inovadora, é uma iniciativa do Governo de Alagoas que também está ao alcance dos penedenses.

O edital da 2ª edição do Programa Centelha disponibiliza até R$ 53 mil para cada um dos 61 projetos que serão selecionados. Além dessas startups, o incentivo ao empreendedorismo oferta ate R$ 26 mil em bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e nove meses de capacitação empreendedora.

Podem participar do edital pessoas domiciliadas em Alagoas, maiores de 18 anos ou maiores de 16 – desde que sejam emancipadas – e também servidores públicos, desde que não haja choque com a legislação regente de sua instituição de vínculo. Empresas com faturamento anual bruto abaixo de R$ 4,8 milhões também podem participar.

Mentorias

Duas iniciativas parceiras voltadas a capacitar empreendedores estão oferecendo mentorias gratuitas para otimizar as chances de quem quiser submeter uma proposta ao edital.

Uma delas é o workshop “Como inscrever a sua ideia em um edital”, facilitada pela especialista em estratégia de diferenciação Maria Gabriella, criadora das metodologias para inovação “Desafio Insano” e “Imersão Código X”. Inscrições neste link.

A outra mentoria é “Conectando Mulheres ao Edital Centelha 2”, facilitada por Gessyca Santos, mestranda em Transferência de Tecnologia e Inovação, e Alessandra Pontes, especialista em pitch. Juntas, elas compõem o @mulheresconnectadas. Inscrições neste link..

As duas capacitações vão acontecer virtualmente. Dia, horário e link de participação remota serão informados eletronicamente aos inscritos pelas respectivas organizadoras.

Sobre o Centelha

O Programa Centelha 2 é realizado pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (Secti) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal), em parceria com a Fundação Certi, de Santa Catarina.

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (Sebrae AL) é coexecutor do Programa Centela e O Instituto Euvaldo Lodi Alagoas (IEL AL) e Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea) são os intervenientes locais.

Fonte: Decom PMP com Divulgação