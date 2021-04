Programa CRIA abre inscrições para mães de crianças com até dois anos de idade

O maior programa de distribuição de renda lançado pelo Governo de Alagoas, o Criança Alagoana (CRIA), está com inscrições abertas para mães de crianças com até dois anos de idade.

Em Penedo, o cadastro do CRIA pode ser feito na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), no horário das 8h às 13 horas.

A SEMDSH Penedo está situada nas imediações da Praça Clementino do Monte, no imóvel onde antes funcionava a empresa IlhaMar Seguros, em frente ao mercadinho O Barateiro.

O Programa CRIA atende mães em situação de vulnerabilidade social e também tem cadastramento disponível no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) dos bairros Senhor do Bonfim (Oiteiro) e Santo Antônio (Barro vermelho).

O CRAS do Barro Vermelho funciona nas proximidades da Praça da Alegria e o CRAS do Oiteiro no antigo posto de saúde, ambos das 7h30 ao meio-dia e das 14h às 17 horas.

O Programa Criança Alagoana tem como finalidade apoiar o desenvolvimento da primeira infância, disponibilizando uma transferência de renda no valor de R$ 100 reais por mês para mulheres cadastradas no CadÚnico, em início de gestação e até mães de crianças com 5 anos, estendido para crianças de 6 anos com síndrome congênita causada pelo zika vírus.

Em Penedo, cerca de 500 mulheres já estão incluídas no CRIA e a meta é atender cinco mil beneficiárias com o Cartão CRIA, auxílio importante para o período de dificuldade causado pela pandemia da Covid-19 e que também significa mais recursos circulando na economia local.

por Fernando Vinícius – Decom PMP