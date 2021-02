Programa CRIA atenderá cinco mil famílias em Penedo

Andrea Santos da Silva, 35 anos, está desempregada e seu marido também não tem trabalho fixo, conseguindo dinheiro para manter a casa quando “aparece algum serviço”. O casal que ganhou a sua primeira filha – Maria Vitória, de apenas 4 meses de vida – se enquadra nos critérios de inclusão do programa lançado hoje em Penedo.

A família em situação de vulnerabilidade social é uma das 61 atendidas no âmbito do Criança Alagoana (CRIA) somente no município polo do Baixo São Francisco, transferência de renda cuja primeira parcela será paga no próximo dia 15.

A entrega dos cartões que repassam cem reais para cada família beneficiada começou nesta quarta-feira, 10, durante solenidade realizada no ginásio da Escola Estadual Comendador da Silva Peixoto, um dos investimentos do Governador Renan Filho na cidade histórica, conforme destacou o Prefeito Ronaldo Lopes na ocasião.

O gestor penedense parabenizou a mais recente ação de amplo alcance social do governador alagoano, trabalho que até setembro incluíra cinco mil famílias no CRIA, segundo informou Sílvio Bulhões, Secretário Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social em seu discurso.

Com a inclusão total no Criança Alagona, meio milhão de reais irão circular, a mais e a cada mês, no comércio penedense. Com o Cartão CRIA, cada mãe poderá adquirir alimentos e itens de higiene pessoal do filho, objetivo do programa que também prevê investimentos em novas creches, casas maternais e praças.

Andrea Santos já sabe o que fazer com o recurso. “Vou poder comprar mais fraldas para Vitória, um pacote hoje custa doze reais e se acaba em três, quatro dias”, explicou a beneficiária.

Já Andreza Silva Santos, 26 anos, vai usar para comprar mais alimentos para a pequena Helena. A caçula das quatro crianças de Andreza ainda mama, mas já recebe frutas que ela compra na Feira da Agricultura Familiar que acontece na Cohab, onde reside.

“O programa veio numa hora muito especial pra gente que é mãe e não tem como trabalhar e deixar as crianças sem ninguém”, acrescentou a primeira chefe de família a receber o Cartão CRIA em Penedo.

“Tem gente que acha que cem reais é pouco, agora pergunte pra quem acorda sem ter o que comer, sem ter um pão, um leite?”, questionou o Vice-Prefeito João Lucas em seu pronunciamento durante a solenidade realizada com a presença de representantes do governo estadual, secretários municipais, servidores públicos, vereadores, famílias beneficiadas, imprensa e populares.

O lançamento do CRIA em Penedo também teria a presença do Governador Renan Filho, mas sua esposa Renata Calheiros está com suspeita de Covid-19, motivo da ausência do gestor que enviou mensagem exibida no telão, destacando o maior programa de transferência de renda já efetivado pelo governo estadual.

Para ter acesso ao Criança Alagoana, é preciso estar cadastrado no CadÚnico e fazer a inscrição no CRAS do município. Em Penedo, a assistência está disponível no bairro Santo Antônio (Barro Vermelho) e no Senhor do Bonfim (Oiteiro).

