Programa CRIA entrega cartões e amplia benefício em Penedo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) da Prefeitura de Penedo, juntamente com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEADES), realizou na Casa de Aposentadoria em Penedo, uma solenidade simbólica de entrega dos cartões CRIA.

Por conta da pandemia de Covid-19, que afeta todo o planeta e está com números crescentes em Penedo, a organização do evento optou por fazer uma solenidade de forma reduzida, com poucas pessoas e transmitida pelo youtube da Prefeitura de Penedo.

Assim, apenas as algumas beneficiárias foram convocadas ao local do evento, para o recebimento dos cartões do Programa CRIA- Criança Alagoana.

As demais mães receberão nestas quinta-feira (27) e sexta-feira (28), nas sedes dos CRAS- Centro de Referência em Assistência Social dos Bairros Senhor do Bonfim e Santo Antônio.

Do total de cadastros efetivados em Penedo, 600 famílias já estão com o seu cartão pronto para uso e receberão conforme cronograma da SEMDSH, ou já receberam durante as duas entregas anteriores.

Também foi entregue pela Prefeitura de Penedo, kit fardamento para os visitadores dos programas CRIA e Criança Feliz.

Beneficiarias

Uma das mães que se cadastraram no programa e já receberam o cartão do benefício foi a jovem Janiele Severo da Silva, de 18 anos, moradora do Bairro Santa Luzia.

Além de seu filho recém nascido com 1 mês de vida, ela é mãe de uma menina de um ano e meio e ficou muito feliz ao conseguir ter seu nome inserido no programa CRIA.

“É muito bom para a gente, pois já ajuda por um lado, a comprar um leite ou uma fralda, ou o que estiver faltando para o meu filho”, afirmou Janiele Severo.

Solenidade

Durante a Solenidade de entrega dos Cartões CRIA, a Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Fabiana Pessoa, afirmou que esse é o maior programa de transferência de renda do estado, com foco no desenvolvimento da primeira infância.

Também solicitou que todas as mães que atendam ao perfil de entrada no programa, ou seja vivenciem uma situação de pobreza ou extrema pobreza, que procurem a SEMDSH ou o CRAS mais próximo para efetivar o seu cadastro.

“Um aspecto importante desse programa é a autonomia que as mães tem, para usar esse recurso onde acharem melhor e assim poderão melhorar a sua realidade. A mãe sabe melhor que ninguém o que está faltando e por isso pode tomar a melhor decisão”, destacou Fabiana Pessoa.

Já o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação Rafael Ferreira destacou o momento ímpar vivido por essas mães, que agora passarão a receber o seu benefício e com isso poderão quebrar ciclos de vulnerabilidade social, sendo um farol para o desenvolvimento humano e social de Penedo.

Por sua vez, o Prefeito Ronaldo Lopes solicitou do Governo de Alagoas, a ampliação dos CRAS para novos bairros em Penedo, que devido a característica populacional do município se faz necessário, para um melhor atendimento as necessidades da população mais vulnerável.

Sobre o programa CRIA salientou a importância desse benefício de R$ 100, para as famílias pobres.

“As famílias vão poder chegar com esse valor e comprar o que tem necessidade para seus filhos, o recurso vai girar no comércio de Penedo e também irá gerar emprego e renda para outros penedenses. As nossas equipes estão em constante busca ativa, para que novos beneficiários possam ingressar nesse programa tão importante para nossa cidade”, destacou o Prefeito Ronaldo Lopes.

por Thiago Sobral – Decom PMP