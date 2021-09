Programa Escola 10 seleciona articuladores para atuar na Semed Penedo

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo informa aos coordenadores, professores efetivos e professores contratados a abertura de inscrição para atuar como articular no âmbito do Programa Escola 10.

O trabalho desenvolvido pelo Governo de Alagoas em parceria com os municípios visa o desenvolvimento da educação básica, com pagamento de bolsa no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) aos aprovados na seleção para o biênio 2021/2022.

A inscrição para os servidores da Semed Penedo acontece na sede da pasta (localizada no Complexo Educacional e Esportivo Alcides Andrade, o antigo Ginásio do Sesi) no período de 20 e 21 de setembro.

De acordo portaria nº 11.413/2021 da Secretaria de Estado da Educação, os documentos exigidos na inscrição para o Programa Escola 10 são os seguintes:

cópia de contracheque atual

RG, CPF, dados bancários e comprovante de residência

Cópia do Diploma de Graduação, com apresentação de documento original para autenticação

Cópia de Diploma de Pós-Graduação, se houver;

Carta de intenção

Declaração do colegiado homologada por servidores ligados ao setor de lotação do candidato

Para se candidatar, dentre os critérios, é preciso estar em efetivo exercício da função, ter licenciatura plena em qualquer área, experiência mínima de três anos de docência na Educação Básica e conhecimento/habilidade no uso pedagógico dos dados das avaliações externas, principalmente do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e no planejamento de ações de alfabetização de crianças até os 7 anos de idade.

Para saber mais sobre os critérios do Programa Escola 10, clique neste link para ter acesso à portaria publicada no Diário Oficial do Estado.

Fonte: Decom PMP