Programa Estagiar abre novas vagas para universitários e estudantes do IFAL

A oportunidade do aprendizado por meio do estágio é uma meta buscada por inúmeros estudantes. Para inseri-los no mercado de trabalho, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), operacionalizou o Programa Estagiar.

Lançado na última segunda-feira (18) pelo prefeito Ronaldo Lopes, o programa Estagiar disponibiliza vagas para universitários da Faculdade Raimundo Marinho, Universidade Federal de Alagoas (Polo Penedo) e Faculdade Estácio (Polo Penedo), além dos estudantes do Instituto Federal de Alagoas.

De acordo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Soares, 321 currículos foram recebidos desde o primeiro anúncio do programa, ainda em junho.

Destes, foram descartados 69 por não atender aos requisitos e cadastrados 252 currículos. Entre os descartados estão casos de estudantes que já tinham concluído a faculdade ou ainda estavam cursando apenas o ensino médio.

Contudo, devido a grande procura pelos estudantes, as inscrições foram reabertas e para participar, basta enviar o currículo para a Sedetur Penedo no seguinte e-mail: sedetur@penedo.al.gov.br.

A seleção é orientada pela análise curricular dos inscritos e formalizada por meio de contrato, com remuneração de meio salário mínimo e possibilidade de renovação.

