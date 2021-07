Programa Grande Rio Esporte completa 2 anos no ar

O programa esportivo Grande Rio Esporte, que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 18h às 19h na Rádio Grande Rio FM (99,1), completou nesta quinta-feira, 29, dois anos de muita prestação de serviço aos desportistas penedenses.

Foram dois anos de muita dedicação e credibilidade nas informações passadas para os ouvintes. Valdi Fernando, âncora do programa, agradeceu esses anos que está à frente do programa aos ouvintes, aos patrocinadores pela parceria e ao diretor da Rádio Grande Rio FM, Alcides Andrade Filho (Bola), pela confiança no trabalho que há décadas vem desempenhando em Penedo como radialista.

Além de Valdi Fernando, o programa tem as participações de seus filhos Walder Lima e Waberth Lima, que com profissionalismo e responsabilidade transmitem a informação de forma clara e objetiva. E na técnica o comando é de Junior Dantas.

Durante o programa especial desta quinta, 29, houve sorteio de brindes entre os ouvintes, na qual os ganhadores foram o taxista Zé Gomes e o Zé Padeiro.

por Redação