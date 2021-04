Programa Melhor em Casa já atende 60 coruripenses no conforto do lar

A Prefeitura de Coruripe através da Secretaria de Saúde implantou em fevereiro o Programa Melhor em Casa. A iniciativa tem por objetivo levar assistência médica aos pacientes domiciliados e, ou acamados. A equipe multidisciplinar formada por um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social e um técnico de enfermagem já atende 60 pacientes.

O médico da equipe, Ângelo Monteiro, explica que a visita ocorre semanalmente, o que depende da gravidade do paciente. E que o objetivo do programa é trazer qualidade de vida aos pacientes.

“Coruripe é uma cidade grande, com pacientes acamados e, ou com alguma dificuldade de locomoção. E o nosso intuito com o programa é melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O resultado é estabilizar e devolvê-lo ao PSF, tão logo não precise mais de cuidados intensivos”, pontuou.

O Melhor em Casa trabalha com uma equipe multidisciplinar atendendo 60 pacientes no conforto de sua casa, o que preconiza o Ministério da Saúde. Porém, o município vem sendo mapeado, o que pode ocorrer diante do resultado a implantação de uma segunda equipe.

“Cuidar da saúde das pessoas no conforto da sua casa é um sentimento de satisfação indescritível. Ver o quadro clínico e a melhoria na condição de vida paulatinamente acontecendo é muito gratificante para nós, que temos como objetivo trabalhar pelo bem estar do povo. Tudo isso graças a sensibilidade da administração municipal e, acima de tudo, dos profissionais envolvidos neste programa. Esses fazem verdadeiramente a diferença, devolvendo a saúde dos acamados que não tem a mínima condição de estar em um hospital”, frisou o secretário de Saúde Marcius Beltrão.

A dona de casa Das Dores Oliveira, filha de paciente e aposentada, Cícera Oliveira, 74 anos, garantiu que tudo mudou quando sua mãe passou a fazer parte do programa.

“Foi a melhor coisa que aconteceu com a minha mãe, depois que ela ficou doente. Semanalmente, estão aqui e quando precisamos é só ligar que a equipe vem, mesmo fora do cronograma deles. Minha mãe hoje é bem assistida em todas as especialidades. Foi uma benção na vida de todos nós minha mãe ter sido inserida no Melhor em Casa. Tudo mudou muito e só tenho que agradecer a essa equipe maravilhosa”, finalizou Das Dores, filha da paciente do programa.

O Programa

Melhor em Casa é um programa com uma equipe multidisciplinar que acompanha pacientes acamados, domiciliados, com dificuldade de locomoção e, ou encaminhados por hospital. A visita ocorre semanalmente, o que depende da gravidade do paciente. Atualmente, estão sendo assistidos em Coruripe 60 pacientes, o que preconiza o Ministério da Saúde.

A Secretária de Saúde vem fazendo um novo mapeamento com pessoas que podem se enquadrar no programa Melhor em Casa. Dependendo da demanda, uma nova equipe multidisciplinar será integrada ao programa composto por: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social e um técnico de enfermagem.

Para mais informações sobre o Programa Melhor em Casa, implantado no mês de fevereiro, basta se dirigir à Secretaria de Saúde e procurar a sala do programa.

Fonte: Secom Coruripe