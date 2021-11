Projeto de distribuição de absorventes de autoria do Vereador Dr. Epson é promulgado

A distribuição de absorventes femininos para meninas e adolescentes de escolas da rede pública municipal e para mulheres de baixa renda já é lei em Penedo, graças ao Vereador Dr. Epson (Epson Valente Costa).

A solução para o problema conhecido como ‘pobreza menstrual’ veio com a promulgação do Projeto de Lei 1.739/2021, ato assinado pelo Presidente Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior (Júnior do Tó) durante a sessão de quinta-feira, 04.

Honrado e emocionado, Dr. Epson agradeceu a iniciativa que tem amplo alcance social. “A gente pensa na população pobre, vulnerável, nas pessoas que precisam desse auxílio e este foi um dos grandes projetos que esta Casa aprovou”, comentou o parlamentar, acrescenta a certeza sobre a importância da lei de sua autoria.

Sobre a demanda reprimida de exames complementares para a realização de cirurgias, Dr. Epson propõe que o município contrate laboratório para ampliar a prestação do serviço.

O Vereador também apresentou condolências à família do colega parlamentar Rodrigo Regueira pelo falecimento de José Regueira, tio de Rodrigo, encaminhado Moção de Pesar em nome da Câmara Municipal de Penedo.

Fonte: Ascom – CMP